Bárbara Evans rebate que discussão com Monique Evans seja por bobagem: Não foi uma briga simples

Bárbara Evans usou as redes sociais para comentar a recente polêmica envolvendo a mãe, Monique Evans. Depois que a matriarca concedeu uma entrevista para o Portal Leo Dias dizendo ter sido bloqueada pela filha, Evans decidiu dar sua versão da história.

Para começar, ela afirmou que a briga com a mãe não foi por bobagem, como Monique afirmou. Em um longo texto, ela escreveu:

Eu tinha dito que não iria mais tocar nesse assunto. Mas devido à matéria que a minha mãe falou ontem, quero só falar uma coisa: não foi uma briga simples, acredito que ela não lembre direto dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe. Inclusive que para ela eu não existia mais, e que era para eu sumir da vida dela. E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e escolha dela, não minha! Eu tenho todas as conversas salvas. E posso garantir, que não foi nada bobo!

E continua:

Eu hoje tenho a minha família, e não admito certas coisas. E muitos não sabem, mas eu tenho um irmão também. Mas parece que a coisa é comigo. Não julguem, sem saber o que realmente aconteceu, e o que eu já passei e vivi na minha vida. Obrigada pela compreensão e pelas mensagens de apoio e carinho. Só quem tem pessoas por perto com borderline e depressão sabem do que estou falando. Sempre dei o meu melhor, mas tudo tem um limite. Continuarei sem falar sobre o assunto. Estou fazendo o máximo para não expor esse momento que estamos passando, espero que ela.colabore também. Até porque eu não falei e não pretendo falar o meu lado. Não quero prejudicar e nem magoar ninguém. Acho que isso é um assunto pessoal, que nem deveria estar na internet.

Vale lembrar que, durante a entrevista, Monique ainda afirmou que precisou criar um perfil falso nas redes sociais para acompanhar o crescimento dos netos, filhos de Bárbara. E, para completar, ainda afirmou que não sabia se receberia um convite para o aniversário de Ayla, primogênita de Evans, que comemora três anos de idade em abril.

- Mas é uma pena, porque é aniversário da minha neta agora no início de abril e só tem março pra ela me convidar, né? Vamos ver se ela me convida, mesmo que eu fique em hotel. A Ayla tem que me conhecer, os meninos tem que me conhecer, afirmou Monique.