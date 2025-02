Millie Bobby Brown troca beijos com marido em pré-estreia de novo filme

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi não deixam de demonstrar carinho em público. O casal, que subiu ao altar em 2024, foi à pré-estreia do filme The Electric State, da Netflix, e que é estrelado pela atriz, e trocou beijos no tapete vermelho. A protagonista de Stranger Things ainda deu uma leve bronca nos paparazzi e os corrigiu ao chamarem seu marido de namorado!

A atriz de 21 anos de idade optou por um vestido longo, prateado e muito brilhoso, e posou ao lado do amado para diversas fotos.

Além dela, o elenco também conta com nomes de peso, como o vencedor do Oscar, Ke Huy Quan, o Chris Pratt, Stanley Tucci e Giancarlo Esposito. O filme estreia no dia 14 de março no streaming. E aí, ficou ansioso para assistir?