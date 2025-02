Matheus Vargas, filho de Leonardo, nega traição a Hariany Almeida

Matheus Vargas, cantor sertanejo que é filho de Leonardo, negou rumores de traição após ser visto em um vídeo com outra mulher, vazado após o término com a influenciadora Hariany Almeida. O depoimento foi postado em suas redes sociais na segunda, 24. Lia-se: "É importante reforçar que não houve traição por parte do cantor. O término não foi motivado pelo vídeo que circula nas redes sociais, e qualquer insinuação nesse sentido não corresponde à verdade".

Desde o início de 2025, o casal já vinha conversando sobre o fim do relacionamento. A última vez que esse assunto foi abordado foi na sexta-feira, 21, antes da viagem de Hariany, quando ambos reconheceram que já não estavam bem há algum tempo. Na mesma madrugada, Hariany confirmou que na segunda-feira, 24, retornaria para buscar seus pertences na casa de Matheus.

"O vídeo que está sendo compartilhado foi gravado no domingo, 23, durante um churrasco entre amigos, em um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição por parte de Matheus", completa a postagem. Por fim, a assessoria responsável pelo cantor afirma que tomará medidas cabíveis contra os que "propagarem notícias falsas" sobre o assunto. Ele também agradece pelo carinho dos fãs.

Entenda o término

Na noite de domingo, Hariany anunciou aos seus seguidores que havia terminado com Matheus por meio de suas redes sociais. "Essa situação não me define e nem me derruba (...) Eu sou uma mulher forte que não espera nada de homens para validar meu valor ou felicidade", escreveu.

Também no domingo, foi vazado um vídeo do cantor sertanejo com alguns amigos em um suposto churrasco, ao lado de duas mulheres. Segundo as redes sociais de Matheus, o casal já havia terminado no dia.