Galatasaray acusa de racismo José Mourinho, técnico do Fenerbahçe após clássico

O polêmico técnico José Mourinho está envolvido em mais uma polêmica. O português, treinador do Fenerbahçe, está sendo acusado pelo rival Galatasaray de racismo, após a disputa do clássico turco, disputado nesta segunda-feira, em Istambul e que terminou sem gols.

Em entrevista coletiva após o jogo, Mourinho se referiu aos jogadores do Galatasaray como "macacos". "Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto... E o banco deles, pulando como macacos, em cima do garoto... Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo", disse o português, ao se referir ao zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahce. O esloveno Slavko Vinci foi o árbitro da partida.

Mourinho acusou o time rival de adotar "estratégias desonestas". "O objetivo do Galatasaray era forçar um cartão amarelo para um jogador de 18 anos já no 20º segundo. Eles são muito fortes nesse tipo de estratégia desonesta. Se fosse um árbitro turco, Yusuf teria sido advertido imediatamente."

Mourinho teve a defesa de Akun Ilacli, vice-presidente do Fenerbahce. "Que racismo é esse? que José se referia a um grupo de pessoas pulando e reagindo exageradamente. Ele não estaria comparando alguém do clube com macacos."

O Galatasaray usou as redes sociais para acusar Mourinho. "O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, tem usado regularmente palavras depreciativas contra o povo turco desde que chegou ao país. Agora, ele adicionou uma retórica desumana às suas declarações imorais. Informamos que entraremos com uma queixa criminal no Ministério Público e apresentaremos uma denúncia à Uefa e à Fifa por suas falas racistas."