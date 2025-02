Neymar projeta Copa do Mundo e descarta futuro como dirigente no futebol profissional

Neymar atua quase como diretor de futebol do Santos. Foi dele o convite para Kelvin Oliveira, astro da Kings League, a juntar-se ao Santos. O camisa 9 recusou e permaneceu na liga de futebol 7, agora como presidente do G3X. A equipe é justamente adversária da Fúria, presidida por Neymar, que compareceu a evento da liga.

Como costuma ser em todas as aparições públicas, o santista estava cercado de seguranças e foi muito assediado. Em rápida fala à imprensa, Neymar descartou ser presidente de uma equipe profissional, como o Santos. Recentemente, circularam boatos sobre a compra do clube santista por Neymar pai.

"Meu lado empresário existe há um tempo, mas como presidente de clube acho bem difícil. Aqui é mais um entretenimento, é diferente do que uma equipe profissional, que é muito mais difícil e complicado. Aqui a gente consegue ter mais controle", disse o jogador.

Ainda antes da revelação oficial da decisão de Kelvin, o atacante elogiou o jogador. "É o rei do fut7, o rei da Kings League, o melhor jogador do mundo. E, quando eu estava para vir para o Santos, eu convidei ele para se arriscar novamente no futebol profissional."

Gaules, streamer e presidente do G3X, contou que "se divertiu" atuando como cartola. "O Kelvin falou que o contrato era comigo. Eu conversei com o Ney, nos ligamos. Sempre existiu uma vontade muito grande de fazer isso acontecer. O futebol tradicional tem uma agilidade diferente. Teve o processo de ele falar com o técnico (Pedro Caixinha) e presidente (Marcelo Teixeira). Por o draft ser hoje, o Kelvin teve que tomar decisões. Mas essa experiência de sentar e negociar foi muito legal."

Neymar ainda encerrou o papo na zona mista falando novamente sobre a Copa do Mundo. Assim como na sua apresentação no retorno ao Santos, o atacante falou sobre o anseio de jogar o Mundial no ano que vem e brigar pelo título. "O que falta é a gente ganhar (a Copa). Tem que se fechar como grupo e ganhar. Temos uma chance pela frente. Ano que vem é meu último tiro. E vou tentar para ver se acerto."

Após uma exibição de gala, com um gol olímpico e duas assistências, Neymar e o Santos voltam a campo no domingo, às 20h45, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, na Vila Belmiro.