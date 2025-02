Após polêmicas, Karla Sofía Gascón irá ao Oscar, diz revista: 'Grata por estar de volta'

Ausente da temporada de prêmios desde que suas publicações polêmicas ressurgiram nas redes sociais, Karla Sofía Gascón estará na cerimônia do Oscar 2025. Segundo a revista The Hollywood Reporter, a Netflix concordou em cobrir seus custos da viagem - uma prática que é comum durante as premiações, mas que teria sido negado à atriz quando ela foi afastada da campanha de divulgação de Emilia Pérez.

Gascón está indicada ao prêmio de Melhor Atriz, uma das 13 indicações recebidas pelo divisivo musical francês ambientado no México. O longa também concorre em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Canção e Melhor Atriz Coadjuvante.

De acordo com a Variety, detalhes da viagem ainda estão sendo finalizados, e não há certeza se Gascón, a primeira mulher trans indicada a Melhor Atriz, passará pelo tapete vermelho. Também não se sabe se ela dará entrevistas ou posará ao lado dos colegas de filme, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Jacques Audiard.

"Não sei o que sentir, mas estou grata por estar de volta", declarou à Hollywood Reporter. "Sou grata a todos os que acreditaram em mim - à Netflix, à produtora e aos meus colegas. Podemos encerrar esta trajetória bonita e difícil que começou há três anos."

Karla Sofía foi afastada da campanha de Emilia Pérez no início do mês de fevereiro, logo após a crise em torno de seus posts ofensivos ter afetado a divulgação do filme. Desde então, ela não compareceu mais aos eventos pré-Oscar - nem mesmo ao Goya, espanhol, ou ao Bafta, britânico. No entanto, a Variety alega que ela também irá ao César Awards, o "Oscar francês", na sexta-feira, 28.

Recentemente, Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, falou sobre Gascón em entrevista ao The Town Podcast, comandado pelo jornalista Matt Beloni. Ela afirmou que a ideia de checar as redes sociais dos talentos envolvidos nas produções do streaming existe, mas ressaltou que a prática é desafiadora e esbarra em questões éticas.

"Acredito que todos nós estamos falando sobre isso. Mas você também precisa pensar, nós vamos realmente olhar as redes sociais de milhares de pessoas ao redor do mundo, todos os dias, da montanha de filmes e séries originais que licenciamos e coproduzimos? Acho que isso extrapola de forma prática o que significa tudo isso. São os perfis particulares dessas pessoas. Mas a situação com certeza traz questionamentos. Como deve ser esse processo? O mais triste é que isso tira a atenção de um filme que é muito especial", pontuou.

O Oscar 2025 acontece no próximo domingo, dia 2 de março, com transmissão no Brasil pela TNT na TV paga, pela Max no streaming e pela Globo na TV aberta.