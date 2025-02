Tsitsipas despacha italiano em estreia e encara Khachanov nas oitavas em Dubai

Um dos principais candidatos ao título do ATP 500 de Dubai, o grego Stefanos Tsitsipas estreou com vitória nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira. Apesar do início de temporada ainda abaixo do esperado, o número 11 do mundo superou o italiano Lorenzo Sonego em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Tsitsipas, ex-número três do mundo, busca uma boa sequência de jogos neste segundo mês da temporada. O grego caiu na estreia em Doha e nas quartas de final em Roterdã. No Aberto da Austrália, foi eliminado logo na rodada de abertura. Ele soma agora quatro vitórias em jogo oito no ano.

Com o resultado, manteve a freguesia contra Sonego, atual 35º do mundo. O tenista da Grécia soma quatro vitórias em quatro confrontos com o italiano, que foi o algoz de João Fonseca na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.

Nas oitavas de final, Tsitsipas vai encarar o russo Karen Khachanov, outro ex-Top 10. O tenista da Rússia, atual 24º do mundo, avançou na chave ao superar o britânico Daniel Evans por 6/1 e 6/3.

Também avançaram, nesta segunda, o australiano Alexei Popyrin, o espanhol Roberto Bautista Agut, o belga Zizou Bergs e o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que poderá ser o segundo adversário do russo Daniil Medvedev, primeiro cabeça de chave, no torneio. O número seis do mundo fará sua estreia na terça, contra o alemão Jan-Lennard Struff.