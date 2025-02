Ana Hickmann faz desabafo sobre ex-marido: Meu agressor continua me agredindo

Ana Hickmann usou as redes sociais para fazer um forte desabafo. Através dos Stories do Instagram, a apresentadora da Record, falou sobre os ataques virtuais que vem sofrendo e também sobre seu ex-marido, Alexandre Correa, de quem move processo por violência doméstica.

- O meu agressor continua tentando me calar, meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos e agora está levantando uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e a sua cúmplice.

Apesar de não citar nomes, Ana fez referência ao ex-marido e à ex-agente da apresentadora, Claudia Helena dos Santos. Na sequência de sua fala, ela ainda questiona:

Os dois alegam que não fizeram nada de errado. Então, por que se negaram e continuam se negando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que me pergunto.

Vale lembrar que a perícia apura a falsificação de assinaturas em um empréstimo bancário de 652 mil reais, feito em nome da apresentadora. Segundo acusações feitas por Hickmann, a ex-agente teria forjado a assinatura para beneficiar Alexandre Correa.

Quem não tem nada a temer mostra. Quem não deve, não teme. Está fugindo por quê? Deve ter muita coisa para esconder. Não entregou nada até agora e mentir? Continua mentindo todo dia.

Em nota enviada ao ESTRELANDO, a equipe de Ana Hickmann explicou que o acordo entre a apresentadora e a instituição financeira se deu por meio de uma negociação para quitação de dívidas que envolvem a empresa da qual Ana e Alexandre são sócios, e ainda afirmam que a defesa do empresário está manipulando os fatos.

Leia o comunicado na íntegra:

A defesa de Alexandre Correa tenta manipular e induzir a imprensa ao erro para beneficiar o seu cliente, e continua perpetuando a agressão contra Ana Hickmann. Diante disso, esclarecemos: O acordo entre Ana Hickmann e o Banco Daycoval não é referente ao contrato cuja assinatura da apresentadora foi falsificada e está em juízo para averiguação. O acordo de crédito entre Ana Hickmann e a instituição bancária negocia dívidas da Hickmann Serviços LTDA e de Alexandre Correa, de empréstimos feitos entre 2021 e 2023, e que constam o imóvel de Itu como garantia. Para proteger o patrimônio, a empresária fez um acordo com o banco para quitação. Ainda que a dívida seja de responsabilidade de Ana e Alexandre, como sócios da empresa, a apresentadora está pagando o contrato desde julho de 2024, sem qualquer contribuição do ex-marido para pagamento do credor, nem mesmo na dívida em nome dele. Já o contrato cuja assinatura é falsa, comprovada pela perícia particular contratada por Ana Hickmann que, inclusive, atesta que foram feitas por Claudia Helena dos Santos, continua sendo discutido judicialmente, sem acordo firmado entre as partes.