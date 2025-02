Macron: 'Precisamos ter competição justa e sem viés para nossas indústrias'

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que tratou também de temas econômicos em seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o recebeu nesta segunda-feira, 24, na Casa Branca. "Precisamos ter uma competição justa e sem viés para nossas indústrias", disse, em entrevista coletiva ao lado do presidente dos EUA na sede do Executivo norte-americano.

E observou o presidente francês: "Economias dos EUA e da Europa estão extremamente interligadas."

Em relação à guerra da Ucrânia, Macron citou que o fato de haver uma nova administração nos EUA propicia um novo contexto para negociações e citou que há bons motivos para engajar novamente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nas conversas.

Na visão do mandatário francês, a assinatura de um acordo com a Ucrânia sobre minerais poder ser o palco ideal para um encontro entre os presidentes Putin e Volodymyr Zelensky.

Macron disse que Trump confirmou que terá uma reunião "em breve" com Zelensky.