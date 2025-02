Renan Filho diz que governo Lula fez em 2 anos mais leilões de rodovias que o governo Bolsonaro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou mais leilões rodoviários em dois anos do que o governo de Jair Bolsonaro (PL) em seus quatro anos, durante evento P3C na B3, a Bolsa de Valores brasileira. "O governo anterior fez seis leilões rodoviários. Em dois anos, nós fizemos nove leilões e na próxima quinta-feira faremos um décimo, da BR-343", disse.

Renan Filho também relembrou que o pipeline de projetos do governo prevê 15 leilões de concessões rodoviárias em 2025.

Ele destacou que a iniciativa tem o objetivo de arrecadar recursos para investimento, de modo a incentivar o desenvolvimento com responsabilidade fiscal.

"Enquanto o governo anterior investiu em quatro anos cerca de R$ 32 bilhões com recursos públicos, nós investimentos a mesma quantidade em dois anos", disse Renan Filho. "Vamos ultrapassar os R$ 65 bilhões em quatro anos. Para atingir, precisamos de mais investimentos privados."

O evento também contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT).