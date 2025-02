Hariany Almeida se pronuncia após fim do relacionamento com Matheus Vargas

Hariany Almeida e Matheus Vargas terminaram o relacionamento, após cerca de um ano juntos. A influenciadora compartilhou nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, dia 24, um pronunciamento sobre o assunto.

Na nota, ela afirma que é uma mulher forte e que toda essa situação não a define e começa:

Boa tarde, grudes! Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade.

Ela continua seu pronunciamento falando que quer inspirar seus fãs e seguidores a não aceitarem menos do que merecem:

Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda. Estou aqui para tentar inspirar vocês a nunca aceitarem menos do que merecem. Nós somos donas do nosso próprio destino e podemos construir coisas que nos façam felizes, sem depender de ninguém!

Hariany finaliza dizendo que está focada nela e em outros projetos:

Como sempre, estou focada em mim, nos meus projetos e nas coisas que realmente me fazem feliz. A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário! Com amor e alívio, Hari.