Sasha Meneghel, João Guilherme, Pabllo Vittar e mais famosos marcaram presença no último dia de Ensaios da Anitta

A Girl From Rio brilhou demais no último show dos Ensaios da Anitta, que aconteceu no último domingo, dia 23, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. A cantora reuniu uma multidão para se despedir de um de seus projetos de maior sucesso, e deu, oficialmente, o pontapé para o Bloco da Anitta.

No palco, ela convidou alguns artistas para fazerem parte dessa festa. Entre eles, a cantora sertaneja Ana Castela, Livinho, Glória Groove e Nattan.

Falando em presença VIP, João Lucas e Sasha Meneghel passaram por lá. Assim como João Guilherme, que fez sua primeira aparição pública desde o fim do namoro com Bruna Marquezine.

A lista de convidados ainda continuou com Giovanna Grigio, Leo Picon, João Silva e Maya Massafera.