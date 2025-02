Após sair da Globo, Boninho surge ao lado de Boni em encontro com filhas de Silvio Santos

Na noite do último domingo, dia 23, três das filhas de Silvio Santos se encontraram com Boni e Boninho e o momento foi compartilhado nas redes sociais. Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, mostrou aos seus seguidores um registro da reunião.

Nos Stories do Instagram, a herdeira mais velha do apresentador com Íris Abravanel compartilhou um clique em que surge acompanhada das irmãs Patrícia e Rebeca Abravanel enquanto posa ao lado dos diretores de televisão, que são pai e filho. Na legenda, Daniela escreveu:

Que encontro especial!

Vale lembrar que Boninho anunciou sua saída da Globo em setembro de 2024 após passar 40 anos na emissora, dizendo que havia chegado a hora de seguir outros caminhos. Surgiram especulações de que ele passaria a colaborar com o SBT, mas o antigo Big Boss do BBB ainda não confirmou qual será seu novo local de trabalho.