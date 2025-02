Argentino de 1,70m consegue feito que nem Nadal e Alcaraz atingiram no Rio Open

Primeiro bicampeão de simples na história do Rio Open, o argentino Sebastian Baez superou nomes de peso do circuito mundial ao levantar seu novo troféu na competição brasileira, neste domingo. Os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz não conseguiram defender seus títulos conquistados no Jockey Club Brasileiro.

Baez, de apenas 1,70 metro de altura, foi campeão pela primeira vez no Rio Open na temporada passada. Neste ano, tinha a missão de defender os 500 pontos somados em 2024. Apesar de vir de momento complicado no circuito - perdeu todas as partidas que disputou depois do US Open na temporada passada -, o argentino superou o francês Alexandre Müller por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com o bicampeonato, desbancou Nadal, Alcaraz, o também espanhol David Ferrer, o compatriota Diego Schwartzman e o austríaco Dominic Thiem. Nadal foi o primeiro campeão do torneio carioca, em 2014. No ano seguinte, caiu nas semifinais diante do italiano Fabio Fognini. Em 2016, em sua última participação no evento brasileiro, o espanhol também caiu na semi, contra o uruguaio Pablo Cuevas.

Alcaraz somou quatro participações no Jockey Club Brasileiro. Foi campeão em sua segunda vez no torneio, em 2022. Na temporada seguinte, foi batido pelo britânico Cameron Norrie na final em três sets. No ano passado, abandonou lesionado em sua primeira partida.

Outro campeão de Grand Slam, Dominic Thiem também foi uma das apostas da organização entre 2016 e 2023. Entre lesões e longos afastamentos do circuito, o austríaco somou seis participações no Rio Open. Foi campeão em 2017, porém não passou das quartas de final no ano seguinte, com uma dura derrota para o espanhol Fernando Verdasco, com direito a um "pneu".