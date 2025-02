Thelminha abre o coração sobre Rihanna, inspiração para o look no Baile da Vogue: - Nunca esqueceu suas origens

Servindo muito em referência! No último sábado, dia 22, Thelminha Assis escolheu homenagear Rihanna para o Baile da Vogue. A médica contou detalhes que a levaram escolher a cantora de Barbados como inspiração para o look.

Thelminha revelou que sempre se inspirou em Rihanna não só por conta da carreira e da música. O lado pessoal da artista também fez com que a ganhadora do BBB20 continuasse correndo atrás dos sonhos.

- A Rihanna é uma mulher que me inspira muito, não só pela história dela, que é incrível, mas por tudo que ela representa hoje enquanto mulher preta, artista e empresária, que veio de um lugar humilde e nunca esqueceu suas origens e suas lutas. Ela sempre foi uma inspiração para mim e hoje poder homenageá-la usando esse look, que para mim é incrivelmente lindo, é uma honra. Confesso que estou muito feliz, me sentindo deslumbrante e ainda mais empoderada e a mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres pretas e periféricas é que elas não parem de lutar pelos seus sonhos e ideais.