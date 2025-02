Pai de Whindersson Nunes apoia o humorista após internação: Meu guerreiro

Na última quinta-feira, dia 20, Whindersson Nunes foi internado em uma clínica psiquiátrica. Após a notícia, familiares do humorista se pronunciaram sobre o assunto. Desta vez, o pai do artista, Hidelbrando Sousa Batista, desabafou e apoiou o filho.

Meu guerreiro você já nasceu com o dom de fazer o bem para os seus semelhantes. Quantas vezes você falou: Pai o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim. Sou orgulhoso de você desde quando nasceu.

Continuando, o pai de Nunes anunciou que torce pela cura do humorista:

Tudo que peço a Deus ele me concede. Pode Demorar um pouco., mas sempre ele me ouve. O que eu estou pedindo agora é a sua cura. Que ele tire de você e mande pra mim todas as angustias e dores já tenho 58 anos de idade e você é muito jovem tem toda vida pela frente. Um grande abraço do seu velho!