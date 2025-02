Patrícia Poeta faz retorno como madrinha do Baile de Carnaval Gueri-Gueri

Voltando com tudo! No Baile de Carnaval Gueri-Gueri, que rolou no último sábado, dia 22, Patrícia Poeta voltou ao palco como madrinha da festa.

O evento que aconteceu na Vila Olímpia, em São Paulo, tinha o tema de Nada é capaz de tirar o seu brilho.

Além da apresentadora do Encontro, Rita Cadillac e Chiquinho Scarpa também se divertiram na festa.