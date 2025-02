Cumprindo o castigo do monstro, Thamiris recebe ajuda de Vitória Strada para escovar os dentes

A vida não está nada fácil para Thamiris no BBB25! Cumprindo o castigo do monstro com uma fantasia de cobra, ela precisou receber ajuda na manhã deste domingo, dia 23, para escovar os dentes.

Assim que chegou ao banheiro, a nutricionista começou a tirar parte da roupa para realizar a higiene bucal e, dessa forma, utilizar os braços, mas acabou recebendo atenção da produção:

- Atenção, Thamiris. Só pode tirar a roupa para banho e ir no reservado.

- E vai escovar o dente como?, questionou Vinicius.

Vitória Strada que estava no local então disse:

- Alguém vai escovar o dente dela. Alguém, eu.

Vale pontuar que Thamiris está no paredão após Diogo Almeida atender o big-fone e puxar a sister junto com ele. Incomodada com toda a situação, a nutricionista confessou para Vitória Strada que sua vontade é dar cobra para todos no queridômetro:

- Eu estou com uma vontade de sair dando cobra para a casa inteira. Mas não porque eu acho a casa inteira cobra, mas porque eu sou uma cobra.