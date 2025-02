William Bonner revela que conheceu Eunice Paiva, personagem de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui

William Bonner foi um dos convidados do Altas Horas na noite do último sábado, dia 22. Durante sua participação, o jornalista surpreendeu os convidados ao revelar uma curiosidade sobre sua vida pessoal.

Após ouvir Humberto Carrão falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo em três categorias do Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, Bonner contou que foi colega de faculdade de Marcelo Rubens Paiva e conheceu Eunice Paiva.

- Fui colega de faculdade do Marcelo Rubens Paiva, conheci Eunice Paiva, frequentei a casa do Marcelo para fazer trabalhos de faculdade. Somos contemporâneos na Escola de Comunicação e Arte da USP, conhecei Eunice em 1982, disse ele. Vale pontuar que Fernanda Torres vive Eunice no filme brasileiro.

O jornalista ainda fez questão de elogiar a obra:

- O filme é incrível, quem não viu ainda deveria fazer isso o quanto antes porque é um sério candidato a ser premiado, não gosto de ver filme depois que ganhou o Oscar, prefiro ver antes.

Marcelo Rubens Paiva é autor do livro Ainda Estou Aqui.