Técnico do América-MG se emociona após eliminar o Cruzeiro e lembra apuros e fase como Uber

A classificação à final do Campeonato Mineiro, neste sábado, em cima do Cruzeiro, foi um momento de redenção para o técnico do América-MG, William Batista. O treinador de apenas 31 anos se emocionou na entrevista após o jogo na Arena Independência e se lembrou das dificuldades para vingar no futebol.

"Em 2017, depois de trabalhar no Atibaia, fiquei um ano desempregado. Fiz seis, sete meses de Uber e um dia, umas três da manhã, peguei alguns jovens numa balada em Campinas. Eu tinha um Uno da minha mãe. Eles derrubaram um monte de bebida alcoólica no carro e ficou um cheiro forte. Fui embora pra casa, acordei meus pais e comecei a chorar. 'Isso aqui não é a minha vida'", disse o técnico.

"Passam três meses, um amigo meu me indicou à Chapecoense. Fiquei um ano e fui demitido. Depois, fiz um processo seletivo no América para ser auxiliar no sub-20. Eu já tinha sido reprovado em duas entrevistas e a terceira foi no América. Falei que ia dizer tudo o que eu sentia. Disse que iria desfrutar do América e faria o máximo para que acontecesse e hoje estou aqui. O América me escolheu e sou muito grato", acrescentou Batista.

Neste sábado, o América-MG repetiu o empate por 1 a 1 da ida das semifinais do Mineiro e eliminou o forte Cruzeiro na disputa de pênaltis. Campeão estadual em 16 ocasiões, o time tentará repetir a conquista de 2023 e terá pela frente na decisão o Atlético-MG. As partidas acontecem em 8 e 15 de março.

Este pode ser o primeiro título de William Batista com a equipe profissional do América-MG. O treinador foi campeão mineiro sub-20 com o time verde e preto, em 2021, e chegou à final da Copa São Paulo de Juniores, em 2023. Ele retornou ao clube em 2024, como assistente, e foi efetivado como técnico no fim do ano. William tem passagens pelo sub-20 de Vasco (onde chegou a ser interino do time principal) e Red Bull Bragantino, entre outras equipes.