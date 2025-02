Israel adia libertação de prisioneiros palestinos, alegando 'humilhação' de reféns israelenses

O governo de Israel adiou a libertação de 620 prisioneiros palestinos neste sábado, 22, após a libertação de seis reféns israelenses. Segundo Tel-Aviv, os sequestrados israelenses foram submetidos a "cerimônias humilhantes". O gabinete do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu afirmou que os palestinos só seriam libertados das prisões israelenses quando a "próxima libertação de reféns fosse assegurada, sem cerimônias humilhantes".

Veículos transportando prisioneiros palestinos já haviam saído das prisões quando Netanyahu ordenou a volta deles. O grupo terrorista Hamas apontou que o adiamento da libertação dos prisioneiros constituía uma violação do acordo de cessar-fogo.

Cinco dos seis reféns israelenses foram escoltados por terroristas armados e mascarados em frente a uma multidão. Além disso, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo que mostra dois reféns israelenses que ainda não foram libertados, observando o retorno de outros sequestrados.

O grupo terrorista libertou os últimos seis reféns vivos esperados nesta primeira fase da trégua, faltando uma semana para o final da fase inicial. O anúncio de Israel colocou em xeque o futuro do cessar-fogo.

Cerimônia dos reféns

Omer Wenkert, Omer Shem Tov e Eliya Cohen foram libertados juntos. Shem Tov foi coagido a beijar a cabeça de dois terroristas do Hamas durante a cerimônia.

Em outro local de Gaza, Tal Shoham e Avera Mengistu foram entregues à Cruz Vermelha. Mengistu ficou na Faixa de Gaza por mais de dez anos. Ele cruzou a fronteira para o enclave palestino em 2014 e tem problemas de saúde mental.

Mais tarde, Hisham Al-Sayed, um israelense da comunidade beduína, foi libertado. Ele havia entrado sozinho em Gaza em 2015 e foi diagnosticado com esquizofrenia, segundo familiares.

Acordo de cessar-fogo

As discordâncias entre Israel e o grupo terrorista Hamas aumentam os receios de que a trégua seja encerrada na semana que vem. O Hamas afirmou que irá liberar quatro corpos de reféns na próxima semana. Depois disso, o acordo precisa ser negociado para chegar a uma segunda fase.

Pelo menos 62 reféns israelenses ainda estão na Faixa de Gaza. Metade dos sequestrados estão vivos, segundo o governo de Israel. As negociações para a segunda fase da trégua ainda não começaram, mas devem ser mais difíceis.

O Hamas disse que não libertará o resto dos sequestrados até que um cessar-fogo permanente seja atingido, com a saída total do Exército de Israel de Gaza. Netanyahu, com o apoio da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma estar empenhado em destruir as capacidades militares do Hamas.

Prisioneiros palestinos

Dos 620 prisioneiros palestinos que deveriam ser libertados neste sábado, 151 cumprem penas de prisão perpétua ou outras penas por ataques contra israelenses. Quase 100 deles seriam deportados.

Uma associação palestina pelos direitos dos prisioneiros disse que entre eles está Nael Barghouti, que passou mais de 45 anos na prisão por um ataque que matou um motorista de ônibus israelense.

Também deveriam ser libertados 445 homens, 23 adolescentes e uma mulher, todos capturados pelas tropas israelenses em Gaza sem acusação formal durante a guerra./com AP