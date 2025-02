Diogo atende o Big Fone e puxa Thamiris para o paredão no BBB25

Vem aí muita treta? Neste sábado, dia 22, durante o programa ao vivo, o tão temido e amado Big Fone tocou na casa mais vigiada do Brasil. Quem atendeu, Diogo, já está direto no paredão e ainda chamou mais um participante para a berlinda do BBB25: Thamiris.

Abrindo o programa de forma tradicional, Tadeu Schmidt iniciou a contagem do cronômetro depois de um comercial para ver quem iria correr para ser o primeiro a atender o Big Fone.

Com uma disputa de Diogo e Maike, quem acreditou que levou a melhor foi o ator. Mas quando a voz começou a falar, percebeu que se meteu em uma fria. Apesar de estarem emparedados, a dupla ainda pode se safar.

Camilla, que comprou o poder curinga tem a escolha de manter ou trocar um dos participantes enviados para a berlinda pelo Big Fone. Se ainda assim continuarem, eles vão poder disputar a Prova Bate e Volta.