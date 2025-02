Casares posta foto com Zubeldía em meio a rumores de demissão: 'Juntos pelo São Paulo'

Com 16 pontos em 11 jogos, o São Paulo está com a vaga para as quartas de final do Paulistão assegurada. Esses números, porém, não se traduzem em satisfação da torcida. Pelo contrário. Os recentes resultados e, principalmente, o desempenho da equipe têm feito os são-paulinos contestarem a continuidade do técnico Luis Zubeldía. Em meio a essa desconfiança, o presidente Julio Casares postou uma foto em seu Instagram oficial neste sábado, dia 22, em que aparece abraçando o treinador argentino.

"Acompanhando o treino apronto para a continuidade do Paulistão! #juntospelosaopaulo" escreveu o mandatário em sua rede social. O São Paulo entra em campo neste domingo, fora de casa, diante do São Bernardo, às 18h30 (horário de Brasília). O time do Morumbi precisa da vitória para tentar assegurar a vantagem de mando de campo na próxima fase da competição. O adversário será o Novorizontino. Noroeste e Água Santa possuem apenas 7 pontos cada.

As recentes reclamações da torcida se fundamentam em dois pilares: resultados e desempenho. O São Paulo venceu apenas um dos últimos seis jogos. Destaque para o último compromisso, em que perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 em pleno MorumBis. A sequência de tropeços preocupa ainda mais levando em consideração os empates para os modestos Inter de Limeira (com um jogador a mais) e Velo Clube.

Não bastassem os resultados, o que o time tem mostrado dentro de campo não tem agradado nem um pouco às arquibancadas. O "quarteto mágico" formado por Lucas, Oscar, Luciano e Calleri tem deixado a desejar. Além disso, a torcida pede insistentemente para que Zubeldía utilize Ryan Francisco, destaque tricolor na conquista da Copinha. O jogador de 18 anos pouco tem sido utilizado pelo técnico argentino.

Zubeldía foi anunciado como novo comandante do São Paulo em 20 de abril do ano passado, substituindo Thiago Carpini. Desde então, esteve à frente da equipe em 54 jogos, com 25 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. O time marcou 71 gols e sofreu 49. Vale destacar que o argentino tem uma personalidade explosiva, que consequentemente o faz tomar bastante cartões e ficar de fora do banco de reservas em consideráveis ocasiões.

Alguns torcedores chegaram a postar nas redes sociais um sinal de ampulheta, em alusão à contagem regressiva de Zubeldía no cargo. Mais de uma vez em que o presidente de algum clube bancou a permanência de um técnico, pouco tempo depois o mesmo foi demitido. No São Paulo, isso aconteceu com o próprio Thiago Carpini.