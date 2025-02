Kamila Simioni descreve emoção de estrear no Carnaval e revela conselho recebido de Juju Salimeni

Kamila Simioni já está na contagem regressiva para fazer a sua estreia no Carnaval. Pela primeira vez na carreira, a empresária e influenciadora desfilará no sambódromo do Anhembi, assumindo o posto de musa da escola de samba Barroca da Zona Sul. A ex-participante de A Fazenda 15 revelou detalhes da experiência, que decidiu viver intensamente.

Simioni começa contando como surgiu o convite além de descrever como estão os sentimentos diante da oportunidade:

- Foi um convite completamente inesperado e nos acréscimos do segundo tempo! Nunca tive envolvimento com o Carnaval e, para ser bem sincera, nunca me vi dentro desse universo. Mas quando recebi a proposta, decidi encarar como um desafio e uma nova experiência. Entrei em 2025 disposta a sair da minha zona de conforto, e essa foi a oportunidade perfeita para isso. O coração acelerou, claro, mas aceitei de mente aberta e com a intenção de viver essa experiência intensamente.

Ela descreve como está sendo a preparação física e mental para entrar na avenida, contando que está focada em melhorar o condicionamento, se dedicar às aulas de samba e não se cobrar demais.

- A preparação tem sido intensa e desafiadora. Minha rotina sempre foi muito ativa, mas precisei adaptar os treinos, aumentando o foco no condicionamento físico e no cardio. Além disso, as aulas de samba também entraram na minha rotina e, para alguém que nunca teve contato com esse ritmo, tem sido um aprendizado diário. Mentalmente, estou me permitindo viver esse processo sem cobranças excessivas, entendendo que é algo novo para mim e que faz parte da jornada.

Questionada, a influenciadora diz que nunca teve contato com os bastidores de uma escola de samba antes. Ela se anima e se encanta com as novidades, enquanto experiência tudo pela primeira vez.

- Tudo é completamente novo para mim! Nunca vivi o Carnaval dessa forma, então estou descobrindo um universo novo. É impressionante ver de perto o trabalho e a dedicação das pessoas que fazem uma escola de samba acontecer.

Simioni já pode também ter ótimas trocas com Juju Salimeni, que assume o posto de Rainha de Bateria da Barroca. A ex-A Fazenda descreve que foi muito bem-recebida pela colega de escola de samba e conta qual conselho recebeu dela:

- A Juju é ainda mais linda e simpática pessoalmente. Desde o primeiro momento, me recebeu super bem e me deixou muito à vontade. O conselho que ela me deu e que estou levando comigo é: Viva essa experiência de forma leve. E é exatamente isso que estou fazendo!

A empresária ainda conta quais suais são os seus cuidados essenciais para manter a autoestima e a confiança.

- Para mim, o mais importante é se sentir bem consigo mesma. Cuidados estéticos fazem parte da minha rotina, mas autoestima vai muito além disso. Ter disciplina com minha alimentação, manter uma rotina de treinos e respeitar meu corpo são coisas que fazem diferença.

Recente, a famosa mencionou que sempre aproveita oportunidades que aparecem. Durante o bate-papo, ela explica que essa é uma mentalidade que a permitiu ter muitas experiências inimagináveis.

- Sempre fui oportunista no melhor sentido da palavra. Acho que a vida nos apresenta caminhos o tempo todo, e o diferencial está na forma como escolhemos enxergá-los. Essa mentalidade me trouxe até aqui e me permitiu viver experiências que eu nunca imaginei. O Carnaval, por exemplo, é algo que jamais pensei em fazer parte, mas estou aqui, me entregando ao processo e aprendendo com ele.

Avaliando o papel que a participação em A Fazenda 15 teve em sua vida, Simioni diz qual foi o maior aprendizado que levou do reality.

- A Fazenda foi um marco na minha trajetória. Assim como o Carnaval agora, foi algo que me tirou totalmente da minha zona de conforto. Eu nunca me imaginei no meio artístico, e consegui fazer com que a minha participação no reality me abrisse muitas novas portas. O maior aprendizado que levo é, com certeza, ser sempre fiel a mim mesma.

A influenciadora não apenas se mostrou mulher forte e determinada que não tinha medo de se manter verdadeira no programa, como essas características também se refletem na sua preparação para o desfile.

- Meu jeito de ser não muda, independentemente do cenário. Sempre me entrego de verdade para tudo que faço, e no Carnaval não será diferente.

Simioni finaliza o bate-papo com uma reflexão:

- Estou me dedicando, aprendendo, evoluindo e vivendo essa experiência de forma autêntica. Acho que é isso que faz a diferença no final: estar presente de verdade, sem tentar ser algo que não sou.