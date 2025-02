Andreeva vence Dubai, é a mais jovem campeã de WTA 1000 e vai ao top 10 do ranking aos 17 anos

A russa Mirra Andreeva venceu neste sábado a dinamarquesa Clara Tauson por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/1 na final do WTA 1000 de Dubai e se tornou, aos 17 anos e 298 dias, a mais jovem campeã de um torneio deste porte desde que o atual formato começou a ser disputado, em 2009.

Além do segundo e maior título de sua carreira, a adolescente russa fará sua estreia no top 10 do ranking mundial na próxima segunda-feira. A conquista em Dubai significou o salto do 14º para o nono posto na lista, e ela será a primeira tenista de 17 anos a estar no top 10 desde a checa Nicole Vaidisova, em 2007.

A campanha de Andreeva nos Emirados Árabes Unidos foi repleta de vitórias grandiosas. Ela derrotou três campeãs de Grand Slam: Iga Swiatek, Elena Rybakina e Marketa Vondrousova. Apenas Maria Sharapova era mais jovem do que Andreeva quando obteve o feito, no início dos anos 2000.

O título coroa uma semana em que a campeã começou pessimista. "Depois de jogar em Doha e perder na segunda rodada, desperdiçando várias oportunidades, eu me senti mal", afirmou ela, antes da final. "E, no ano passado, não joguei tão bem aqui."

Andreeva teve o saque quebrado logo no início da final com duplas faltas consecutivas, mas logo devolveu a quebra e, com 4 a 4, voltou a vencer o saque da rival. Tauson, 38ª do ranking, conseguiu levar disputa para o tie-break, no qual errou muito e viu Andreeva fazer 7 a 1 e fechar o primeiro set em exatamente uma hora.

A segunda parcial foi amplamente dominada pela tenista russa, que converteu quatro de seus sete break points e garantiu o mais importante título de sua curta carreira.