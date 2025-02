Lula defende Janja: graças a Deus, tenho uma mulher com quem eu converso de política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado, 22, a primeira-dama Janja da Silva sobre as críticas que recebe de que se intrometeria no governo.

"Ah, porque a Janja se intromete no governo'. Graças a Deus, eu tenho uma mulher com quem eu converso de política. Graças a Deus ela não é uma pessoa que tem medo de falar com o marido. Lá em casa, foi assim com a Marisa e é assim com ela. Cada uma fala o que quiser, na hora que quiser. Eu não sou obrigado a concordar, mas, se discordar também, tenho que perder alguns debates", concluiu Lula.

Segundo ele, os críticos de seu governo começaram a criticar a primeira-dama com o objetivo de atingi-lo. Em discurso na festa de 45 anos do PT, no Rio, Lula acenou a Janja para que ela siga atuante.

"A Janja agora é a bola da vez. Agora, para me atingir, eles começam a atacar a Janja. E eu digo sempre a ela: você tem duas opções. Ou você para de fazer o que você gosta, eles vão parar de te incomodar, ou você continua falando até eles perceberem que não vão mudar a tua ideologia, não vão mudar o teu pensamento. Isso é uma guerra", disse Lula.

"Portanto, Janja, continue de cabeça erguida, fazendo o que você gosta, não ligue para a oposição", continuou.

A influência de Janja sobre Lula incomoda aliados do petista e é criticada nos bastidores desde a campanha eleitoral de 2022. O tema voltou à tona recentemente por causa de carta escrita pelo advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay. No texto, ele afirma que Lula está isolado e capturado, sem conversar com vários políticos. O conteúdo foi entendido no mundo político como uma crítica a Janja e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa.