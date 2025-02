Maria Ribeiro sofre assalto e perde 30 mil reais do banco: Você se sente desprotegida

Momentos de tensão... A noite da última sexta-feira, dia 21, não foi das melhores para Maria Ribeiro. A atriz contou que foi assaltada e entre os itens perdidos estava o celular, que acabou gerando um prejuízo ainda maior para ela. Isso porquê os criminosos entraram no banco e tiraram 30 mil reais.

Através do Instagram, Maria desabafou com os seguidores sobre a situação. A atriz afirmou que teve danos psicológicos pelo trauma causado.

Então quer dizer que além da violência de ser assaltada, de passar a madrugada desbloqueando cartões e acessos a dados, você, no dia seguinte, recebe um telefonema do banco que você tem conta há 30 anos dizendo que tiraram 30 mil da sua conta e que vão abrir uma contestação? Também vou abrir uma contestação - ou um processo, não tenho letramento jurídico pra saber que nome dar à isso - que dê conta do dano psicológico que se dá quando você se sente desprotegida em tantos níveis. Pela cidade, pelo seu banco, pelo sistema. E eu sei que todo mundo passa por isso. Que sou mais uma. Mas eu sou essa uma. E se essas palavras não servirem para nada, serviram pra mim. Que nada posso fazer além de reclamar. O que obviamente é um movimento tolo e romântico- e a vida, sem duvida , é dos pragmáticos- mas, ao menos, é um movimento que contém alguma esperança. Vã, certamente .Mas, por hora, algo reconfortante. PS: Em tempo, está mais do que na hora do capitalismo entender o valor da nossa saúde mental.