Mãe de Lexa se emociona com homenagem à filha e desabafa: Não tem sido fácil

Emocionante! Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, usou suas redes sociais para fazer um desabafo após ver a homenagem da Unidos da Tijuca, escola em que sua filha é rainha de bateria, prestar uma homenagem à cantora.

Nos stories, Darlin surgiu visivelmente emocionada e elogiou o carinho e respeito da agremiação com a herdeira:

- Eu acabei de ver essa linda homenagem que a Tijuca acabou de fazer para a minha filha e faltam dez minutos para o aniversário dela. Eu acabei de deixar ela em casa. Ela está deitadinha lá. E eu acho que a Tijuca está sendo tão sensível com a minha filha, tão grandiosa, respeitosa que eu só queria agradecer mesmo a toda a escola. Eu queria dizer obrigada por todo esse carinho para a minha filha. Porque eu não queria estar chorando, queria estar feliz porque é aniversário dela.

Na sequência, Darlin pediu para que as pessoas derramassem muito amor à Lexa no dia de seu aniversário:

- É difícil, mas é o aniversário dela. Amanhã eu vou fazer um bolinho para ela. Não tem sido fácil, não. Mas hoje é dia da Lexa. Hoje é o aniversário da minha filha. Então vamos celebrar o aniversário da minha filha. É isso, desculpa, mas como é minha rede, aqui posso falar e faz tanto tempo que eu não venho falar, porque eu também estava sufocada, mas depois que eu vi essa homenagem da Tijuca, eu disse: Não, preciso falar alguma coisa!. Então tudo que eu quero pedir para vocês é que vocês derramem muito amor para minha filha amanhã.

Além do vídeo, Darlin postou um vídeo do momento em que a filha foi homenageada na Sapucaí. Integrantes da escola estenderam uma enorme bandeira com a foto da cantora e o público gritou seu nome.

Faltando 15 minutos para o aniversário da Lexa a Unidos da Tijuca a presta essa linda homenagem para ela. Acabei de sair da casa da minha filha ela estava deitadinha, mas imagino a alegria no coração dela quando ela ver essa linda homenagem. OBRIGADA presidente, homem de grande honra e sensibilidade familiar. Te amamos.