Paloma Bernardi, Sheron Menezzes, Cris Vianna... Famosas curtem o Bloco da Favorita

O esquenta para o Carnaval está com tudo! Neste sábado, dia 22, o Bloco da Favorita tomou conta das ruas do Rio de Janeiro e reuniu um time de famosos. Paloma Bernardi marcou presença com uma roupa brilhante cheia de babados, que deixou em evidência sua ótima forma.

Sheron Menezzes também marcou presença! A atriz arrasou com um vestido decotado, também cheio de brilhos. Para curtir a festa em grande estilo, a artista dispensou o salto alto e apostou em um tênis.

Ousada é o sobrenome dela! Cris Vianna colocou o corpão para jogo com um look para lá de diferente.

O ator Juan Paiva, que esteve no elenco de Renascer, também esteve por lá. O artista o calor do Rio de Janeiro para curtir o bloco sem camisa. Certo ele, né?! Vale pontuar que o bloco é o maior de rua dedicado ao funk.