Hamas liberta sexto e último refém vivo da 1ª fase do acordo de cessar-fogo em Gaza

O exército israelense anunciou que o sexto e último refém foi libertado pelo grupo terrorista Hamas na mais recente troca realizada neste sábado, 22, e que ele já chegou de volta a Israel. Os seis reféns libertados são os últimos vivos a serem soltos sob a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

O refém não foi imediatamente identificado, mas espera-se que seja Hisham Al-Sayed, de 36 anos, um beduíno israelense com histórico de doença mental. Ele entrou sozinho em Gaza em 2015 e estava detido desde então.

Os cinco primeiros reféns foram libertados no sábado em cerimônias encenadas, que tanto Israel quanto a Cruz Vermelha já condenaram no passado. O último foi libertado separadamente na tarde de sábado, sem cerimônia. Ao todo, 25 reféns israelenses foram libertados na primeira fase do cessar-fogo.

Os cinco incluíam três homens israelenses que foram sequestrados enquanto participavam do festival de música Nova, além de outro refém que foi capturado enquanto visitava sua família no sul de Israel, quando militantes atravessaram a fronteira em 7 de outubro de 2023.

Na cidade central de Nuseirat, Omer Wenkert, Omer Shem Tov e Eliya Cohen foram colocados ao lado de combatentes em um palco. Shem Tov, sorridente, chegou a beijar um militante na cabeça e mandar beijos para a multidão. Eles foram então colocados em veículos da Cruz Vermelha e levados para as tropas israelenses.

Ao assistir à libertação, a família e os amigos de Cohen, em Israel, entoaram "Eliya! Eliya! Eliya!" e vibraram ao vê-lo pela primeira vez. A avó de Shem Tov gritou de alegria: "Omer, minha alegria! Minha vida!".

Erro do Hamas

As libertações, que serão seguidas pela soltura de centenas de palestinos presos por Israel, ocorrem após uma acirrada disputa nesta semana, quando o grupo terrorista Hamas inicialmente entregou o corpo errado no caso de Shiri Bibas, uma israelense mãe de dois garotos pequenos sequestrada pelos terroristas.

Os restos mortais entregues junto com os corpos de seus filhos na quinta-feira foram posteriormente identificados como pertencentes a uma mulher palestina não identificada. Em resposta, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu vingança, classificando o erro como "uma violação cruel e maliciosa", enquanto o Hamas afirmou que se tratava de um engano.

Na noite de sexta-feira, o pequeno grupo militante que se acredita ter mantido Bibas e seus filhos, as Brigadas Mujahideen Palestinas, entregou um segundo corpo. A família de Bibas informou que as autoridades forenses israelenses confirmaram que se tratava dela. "Por 16 meses buscamos certezas, e agora que ela chegou, não nos traz conforto, mas esperamos que marque o início de um fechamento", disse a família.

Negociações difíceis à frente para a próxima fase do cessar-fogo

O acordo de cessar-fogo suspendeu temporariamente a guerra, mas está chegando ao fim de sua primeira fase. As negociações para uma segunda fase, na qual o grupo terrorista Hamas libertaria dezenas de reféns em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada israelense, devem ser ainda mais complicadas.

Ainda no sábado, Israel deve libertar 620 palestinos presos. Desses, 151 cumpriam penas de prisão perpétua ou outras sentenças, sendo que cerca de 100 serão deportados para outros países, de acordo com o escritório de mídia dos prisioneiros palestinos.

Os libertados incluem 445 homens, 18 adolescentes entre 15 e 17 anos, cinco jovens entre 18 e 19 anos e uma mulher, todos capturados por tropas israelenses em Gaza durante a guerra, segundo o escritório de mídia.

O Hamas afirmou que também entregará mais quatro corpos na próxima semana, completando a primeira fase do cessar-fogo. Se isso for concretizado, o Hamas ainda manteria cerca de 60 reféns, dos quais cerca da metade ainda estaria viva.

O Hamas declarou que não libertará os reféns restantes sem um cessar-fogo permanente e a retirada total de Israel. Netanyahu, com total apoio da administração Trump, afirma estar comprometido em destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas e em trazer todos os reféns de volta - objetivos amplamente vistos como incompatíveis.

A ofensiva militar israelense matou mais de 48 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre civis e combatentes. Israel afirma ter matado mais de 17 mil combatentes, sem fornecer provas.

A ofensiva devastou grandes áreas de Gaza, reduzindo bairros inteiros a escombros. No auge do conflito, 90% da população de Gaza foi deslocada. Muitos retornaram para suas casas apenas para encontrar ruínas e nenhuma perspectiva de reconstrução.