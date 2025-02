Zverev decepciona, leva virada e se despede do Rio Open em jogo com 'ataque' a drone

Em jogo que contou com um 'ataque a drone' na quadra central do Rio Open, Alexander Zverev foi eliminado nas quartas de final, nesta sexta-feira. O alemão, número dois do mundo, era o principal candidato ao título do torneio brasileiro, de nível ATP 500. No entanto, levou uma dura virada para o argentino Francisco Comesaña, apenas o 86º do mundo, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h31min de confronto.

A partida foi paralisada por um drone antes do fim do primeiro set. O barulho causou incômodo nos dois tenistas e Zverev, atual vice-campeão do Aberto da Austrália, chegou a tentar acertar o aparelho com uma bolinha.

Na semifinal, o surpreendente Comesaña enfrentará o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerundolo e o francês Alexandre Müller, que jogam ainda nesta sexta. Cerundolo foi vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires, ao ser batido por João Fonseca no domingo passado. Já Müller foi justamente o algoz do brasileiro na primeira rodada no Rio.

O jogo começou com uma quebra de saque obtida pelo favorito. Zverev, contudo, não sustentou a vantagem por muito tempo e também perdeu o serviço. O confronto se equilibrou, até o alemão voltar a se impor no saque do argentino no sétimo game, abrindo 4/3 e encaminhando a vitória na parcial.

O fim do set foi precedido por situação incomum. Quando se preparava para iniciar o saque, que fecharia a parcial, Zverev reclamou do barulho causado por um drone. O aparelho voava acima da quadra, mas fazia alto zunido. O jogo, então, ficou paralisado por cerca de quatro minutos. Neste intervalo, o alemão disparou uma rebatida com a intenção de acertar a bolinha no drone, sem sucesso.

Sem o incômodo do drone, o segundo set voltou ao equilíbrio, ao menos nos quatro primeiros games. Comesaña, então, aproveitou um momento de hesitação de Zverev para obter uma quebra, abrir 4/2. Com uma sequência de dropshots, o argentino fechou o set e empatou a partida, forçando a disputa do terceiro set.

Mas o ímpeto do sul-americano esfriou rapidamente no início da parcial decisiva. O alemão faturou uma quebra e, rapidamente, abriu vantagem no placar. Sem as mesmas dificuldades do set anterior, fez 4/1. Ao fim de um ponto, Zverev reclamou da quadra, que precisou receber um ágil ajuste no saibro.

Na sequência, a partida mudou completamente. Comesaña cresceu em quadra e passou a acertar tudo. Chegou a vencer 13 dos últimos 15 pontos quando devolveu a quebra e empatou em 4/4. Desconcentrado, Zverev errava bolas fáceis. O argentino aproveitou o momento favorável e fechou a partida, na maior vitória de sua carreira.

Mais cedo, os argentinos Sebastian Baez e Camilo Ugo Carabelli venceram seus jogos e confirmaram o confronto do país vizinho na primeira semifinal deste Rio Open. Carabelli, que é "lucky loser", superou o português Jaime Faria por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Na sequência, Baez superou o taiwanês Chun-Hsin Tseng, que saiu do qualifying, por 6/4 e 6/1.

Quinto cabeça de chave, Baez é o atual campeão do torneio brasileiro. E segue no caminho para tentar se tornar o primeiro bicampeão da história da competição carioca, de nível ATP 500.