Trump estuda tarifas para compensar impostos estrangeiros sobre empresas de tecnologia

Nesta sexta-feira, 21 o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um memorando presidencial orientando seu governo a avaliar a imposição de tarifas sobre parceiros comerciais que cobram impostos e regulamentações contra empresas americanas de tecnologia, visando resolver parte de um grande incômodo comercial para empresas como Meta e Google.

"O que eles estão fazendo conosco em outros países é terrível com o digital", disse Trump no Salão Oval.

O memorando orienta o escritório do Representante de Comércio dos EUA a renovar as investigações tarifárias iniciadas durante o primeiro mandato de Trump em países que impõem impostos sobre serviços digitais, de acordo com um informativo fornecido pelo governo. Esses países incluem algumas nações membros da União Europeia, bem como o Canadá, a Índia e outros.

O memorando também orienta as agências a olharem além dos impostos e criarem maneiras de responder às regulamentações tecnológicas estrangeiras, bem como "multas, práticas e penalidades injustas que prejudicam a capacidade das empresas americanas de operarem como pretendido", diz o informativo.