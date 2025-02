Eurasia: Negociações comerciais com EUA devem ajudar UE a evitar o pior das tarifas de Trump

É provável que as reuniões iniciais do chefe de comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, com os EUA resultem em mais negociações e em um pacote que possa ajudar a adiar ou suspender a implementação das tarifas sobre o aço e o alumínio (que entrarão em vigor em 12 de março), ao mesmo tempo em que se abre espaço para conversações para evitar tarifas "recíprocas" sobre automóveis e outros produtos, diz a Eurásia em relatório publicado na nesta sexta-feira, 21.

Segundo a análise, os esforços da UE para gerenciar as relações comerciais com os EUA provavelmente apoiarão a dissociação do bloco em relação à energia russa, com muitos importadores europeus prontos para assinar mais contratos de GNL com empresas norte-americanas, à medida que elas forem eliminando o gás da Rússia.

"Washington provavelmente ainda imporá algumas tarifas adicionais, mas Bruxelas continua bem posicionada para evitar o pior das tarifas de Trump", acrescenta a Eurásia.