Karoline Lima conta com ajuda de Léo Pereira para montar quarto da filha: Decorador é muito caro

Karoline Lima compartilhou com os seguidores nos Stories de seu Instagram todo o processo de montagem do quartinho de Cecília, sua filha do antigo relacionamento com Éder Militão. Com a ajuda do atual namorado, o jogador do Flamengo, Léo Pereira, a influenciadora mostrou como ficou a decoração em tons de rose e até mesmo a reação da menininha de dois anos de idade.

Nos vídeos, o casal aparece começando a montagem da cabeceira da cama, onde Léo se dedica a deixar tudo alinhadinho e perfeito para a enteada. Nessa publicação, Karoline comenta:

Hoje começamos a decoração do quarto da Ceci.

Na sequência, a influenciadora cola adesivos de borboleta na parede que dão todo um charme encantado ao quarto, enquanto o zagueiro do time carioca usa a furadeira para prender outras decorações.

Por enquanto ficou assim, mas ainda falta bastante coisa (risos), está tomando forma.

Ela ainda revelou que eles mesmo foram atrás desses itens:

Escolhemos nós mesmos irmos aplicando as coisas, porque queria deixar do jeitinho que eu queria e também porque decorador é muito caro.

E é claro, Karoline compartilhou a reação da filha, que ficou encantada ao ver as borboletas de led na parede. Fofa!

A Tuca ficou encantada.

Mas essa nem de longe foi a parte que mais chamou mais atenção de Cecília. A menina adorou o frigobar rosa que compôs a decoração de seu novo quarto:

A parte favorita dela até agora: o frigobar. Bacana, contou Karoline.