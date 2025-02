MC Binn revela que está sem fumar há quase 11 anos: Agradeço minha mãe

MC Binn usou suas redes sociais para relembrar o vício no cigarro. Com três cliques antigos, o cantor desabafou e relembrou do sofrimento de sua mãe toda vez que o via fumando.

O ex-BBB contou que começou a sentir nojo da nicotina e, desde então, está há quase 11 anos sem fumar:

Hoje o tbt é diferente .. eu era uma pessoa que Fum&va tanto cigarr0 quanto a Mac0nha? e sei o quanto me fazia mal , além de me tirar do foco e sempre ver minha mãe chorando triste mais orando pra isso mudar. Chegou um dia que comecei a ter nojo , não ter mais vontade de fumar .. hoje são quase 11 anos que parei.

No final ele agradeceu por todo apoio que recebeu de sua mãe:

Agradeço minha mãe por ter conversando sempre comigo e fazer hoje eu ter uma outra visão da vida e ainda mais saudável. Te amo minha rainha.

Através dos comentários, Binn recebeu uma declaração de sua mãe:

Meu filho que orgulho que eu tenho de você, você não faz ideia do quanto eu orei e louvei a Deus por sua vida. Você é meu presente, meu biiiiin.. que Deus te abençoe, te guarde e derrame sobre ti toda sorte de milagres, a mamãe te ama meu filho, meu orgulho !