No 'BBB 25', Joselma surpreende ao revelar desejo de tatuar escorpião na virilha: 'Bem grandão'

Em um bate-papo descontraído na piscina do BBB 25, na tarde desta sexta-feira, 21, Joselma surpreendeu os colegas ao revelar seu desejo de tatuar um escorpião em uma região inusitada do corpo, a virilha. "Queria fazer um bem grandão", contou aos participantes enquanto apontava para o local.

A conversa começou com Camilla e Vinícius relembrando experiências com queimaduras e tatuagens. Em meio ao papo, Joselma mencionou que sua amiga possui uma tatuagem de escorpião extensa, que cobre boa parte do corpo. "Ela tem daqui todinha, assim. O rabo vem até aqui. Eu quero fazer um igualzinho, bem grandão", disse, animada.

Camilla, surpresa, reagiu imediatamente. "Deve doer tanto na periquita, cara", comentou. Joselma, no entanto, rebateu, afirmando que a dor intensa ocorre em áreas com osso. "Dói não, porque é carne. Dói no osso", explicou, destacando que sua dor mais incômoda foi no pé, onde não conseguiu finalizar a tatuagem.

Ela contou que não teve coragem de terminar a tatuagem em questão. Segundo ela, o desconforto durante o procedimento a impediu de concluir o desenho.