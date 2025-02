Lula participa na segunda-feira, no RS, de mais um evento para impulsionar indústria naval

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa na próxima segunda-feira, 24, da assinatura do contrato da primeira licitação do Programa de Ampliação da Frota da Petrobras, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O contrato prevê a aquisição de quatro navios da classe Handy, no valor de US$ 69,5 milhões (R$ 396 milhões).

As encomendas integram o programa TP 25, da Transpetro, que vai aumentar a frota da subsidiária da Petrobras em 25%.

Além dos quatro navios do evento, a Petrobras lançou, na última segunda-feira, 20, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, uma nova licitação para aquisição de oito navios gaseiros.

Outros 16 foram incluídos no Plano de Negócios da Petrobras 2025-2029.

O objetivo do governo é impulsionar a indústria naval brasileira e "fazer o PIB crescer", como disse recentemente a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que estará com parte de sua diretoria com Lula no evento.