Kassab volta a dizer que Haddad não tem força para aprovar medidas, mas cita 'bons projetos'

O presidente do PSD e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, voltou a dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), não tem força política para aprovar medidas econômicas defendidas pela pasta.

Na visão de Kassab, isso passa insegurança para o mercado e para a população em geral e afeta a avaliação do governo nas pesquisas. Segundo o Datafolha, a avaliação positiva do governo Lula caiu para 24%, pior marca do petista em todos os seus mandatos. De acordo com secretário, a população precisa acreditar nas medidas defendidas pelo governo federal, mas enquanto não ficar claro quais ações serão realmente implementadas pelo governo, o desgaste continuará.

"Eu não tenho feito críticas à política econômica. Eu tenho dito que o ministro Haddad, e corrigi isso na última entrevista, teve bons projetos aprovados, mas que outros que são tão importantes quanto, ele não tem tido força para aprovar. Portanto, é um ministério frágil que não consegue aprovar as suas medidas. Alguns questionam 'ah, mas teve coisas boas'. Sim. Mas na vida pública tem", disse Kassab em entrevista à imprensa após participar de um evento da Associação Comercial de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 21.

Ele também chamou de "inadequada" a comunicação do governo federal e deu como exemplo o episódio no ano passado em que Haddad frustrou o mercado ao misturar no mesmo anúncio medidas de corte de gastos, que eram aguardadas com expectativa, com a isenção do imposto de renda para quem recebe até cinco salários mínimos.

Com três ministérios, o PSD é base do governo Lula no Congresso Nacional. Porém, Kassab é aliado de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, principal governador de oposição, e agora ensaia uma aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Kassab fez sua primeira crítica pública mais contundente ao governo Lula no final de janeiro. Ele afirmou que o presidente não seria reeleito se a eleição fosse hoje e disse que Haddad é um ministro fraco que não consegue se impor na gestão federal.