Após receber alta hospitalar, Jakelyne Oliveira atualiza estado de saúde: - Seguiremos na investigação

Após receber alta hospitalar e ir para casa, Jakelyne Oliveira surgiu nas redes sociais na última quinta-feira, dia 21, para dar atualizações sobre seu estado de saúde. A influenciadora havia sido levada ao hospital após sentir uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa. Ela foi diagnosticada com um cisto no crânio e precisou ser internada na UTI.

A noiva do cantor sertanejo Mariano contou que seguirá com o tratamento para a dor e também precisará realizar um exame neurológico para investigar o que aconteceu. Em vídeos compartilhados Stories do Instagram, ela começou dizendo:

- Oi, já estou em casa graças ao bom Deus. Recebi alta, estou muito feliz de estar em casa, com o tratamento para a dor em casa. Fora isso, preciso fazer mais um exame que é neurológico. Não sei falar o nome dele correto, mas a médica me explicou que esse exame é para ver se a gente consegue descobrir o que aconteceu para eu perder uma parte da visão e, principalmente, para ter essa complicação na minha fala.

Em seguida, deu mais detalhes:

- É um exame que aparentemente é simples e rapidinho de fazer, que vai ver a questão sanguínea no meu cérebro. Preciso fazer esse exame quanto antes. Já estamos aqui atrás para ver se a gente consegue agendar. Após esses exames preciso voltar nela [médica] para ela ver o resultado e falar se serei liberada do medicamento que estou tomando ou não.

Ainda conversando nos vídeos de atualização após receber alta, Jakelyne declarou que saiu da unidade sem muitas respostas e que pretende realizar o exame quanto antes para compreender melhor o susto de saúde.

- Eu estou muito bem, estou com a cabeça um pouco pesada ainda, às vezes dá umas latejadas, mas acredito que é super normal ainda, é um resquício da dor que senti. Agora que estou em casa acredito que vou melhorar mais rápido ainda, amanhã vou estar ótima. Vamos ver de fazer esse exame quanto antes para resolver isso, descobrir o que de fato aconteceu e ficar com o coração calmo, porque acaba que saímos do hospital sem a resolução desse problema. A gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu, mas seguiremos na investigação e vai dar tudo certo.

Mais tarde, Mariano compartilhou um clique em que surge deitado na cama abraçado com a amada e escreveu:

Boa noite em casa.