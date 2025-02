BB informa que aguarda reestabelecimento de financiamentos do Plano Safra

O Banco do Brasil informou que "aguarda o restabelecimento do fluxo de contratação das operações com recursos equalizados" do Plano Safra 2024/2025. As linhas de financiamento foram suspensas pelo Tesouro Nacional devido ao atraso na aprovação do Orçamento de 2025.

Procurado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o BB afirmou que continua financiando o agro por meio de linhas de crédito com recursos próprios, além do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), entre outros.

"Possuímos um amplo e completo portfólio que atende aos produtores rurais, suas empresas e cooperativas não apenas no crédito, mas em todas as soluções que o agro necessita nas diversas etapas da cadeia produtiva", informou o banco.

O BB não respondeu se a suspensão dos financiamentos tem algum impacto no seu planejamento para o ano, nem se estuda maneiras de contornar o problema.