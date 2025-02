Mãe de Lexa comenta entrevista da filha após morte da neta: Que possa ajudar muitas mulheres grávidas

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, usou as redes sociais para compartilhar um trecho da entrevista que a filha concedeu para Drauzio Varella, no Fantástico. Muito emotiva com a morte da neta Sofia, a matriarca declarou que espera que o bate-papo ajude outras mães.

Que essa entrevista ao Fantástico possa ajudar muitas mulheres grávidas e seus bebês. Amor infinito toma meu coração para sempre. Minha filhinha Lexa, te amo tanto e a minha netinha que virou anjinha no céu eternamente, escreveu ela.

Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia aos seis meses de gravidez. Após passar algumas semanas internada, a cantora foi submetida uma cesárea e emergência. Sofia, que é a primeira filha dela com Ricardo Vianna, nasceu prematura e morreu três dias após o parto.

A entrevista para o Fantástico, que vai ao ar neste domingo, dia 23, será a primeira de Lexa desde a morte da primogênita, que ocorreu no dia 5 de fevereiro.