Guarani prepara mudanças contra o Corinthians e faz as contas para classificar no Paulista

O Guarani ainda tem chances de garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Porém, para isso, precisa vencer o Corinthians no próximo domingo, às 18h30, na Neo Química Arena. Entretanto, a equipe comandada por Maurício Souza terá pelo menos uma mudança no time titular para o confronto decisivo da última rodada da fase de grupos.

O treinador não poderá contar com Nathan Camargo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante vinha sendo peça fundamental no meio-campo e será desfalque certo. Por outro lado, Mauricio ganha o retorno de Mateus Sarará, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.

Além de Nathan Camargo, o Guarani também não terá o lateral-direito Lucas Justen e o atacante Matheus Régis, ambos fora por problemas físicos. Com isso, mais uma vez, o comandante será obrigado a mexer na escalação, sem conseguir repetir a formação da equipe.

Com isso, o time campineiro deve ir a campo com: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Marcelo e Deni Júnior (Titi).

O empate sofrido no último minuto contra o Velo Clube, na última quarta-feira, atrapalhou os planos do Guarani na briga pela classificação. Com isso, o time chegou a quatro jogos sem vencer e caiu para a terceira posição do Grupo B, com 12 pontos.

A situação se complicou ainda mais com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Mirassol, por 3 a 0, que levou o time de Bragança Paulista aos 14 pontos. O Santos lidera a chave com 15 pontos, enquanto a Portuguesa, que também tem 12, aparece na lanterna por ter uma vitória a menos.

Para seguir vivo na competição, o Guarani precisa obrigatoriamente vencer o Corinthians e, além disso, torcer para o Bragantino não vencer a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e o Santos perder para a Inter de Limeira, fora de casa. O caminho mais acessível para a classificação é um tropeço do Bragantino, já que tem vantagem no saldo de gols (0 a -1). Caso o Santos perca, o Guarani também precisará tirar a diferença no saldo (atualmente 0 contra 3).