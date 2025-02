João Pedro surpreende ao definir alvos que estarão na Mira do Líder do 'BBB 25'

Durante a madrugada desta sexta-feira, 21, a estratégia de jogo ganhou novos contornos no Big Brother Brasil 25. O líder da semana, João Pedro, discutiu possibilidades de indicação com seu irmão, João Gabriel, que repassou uma teoria elaborada por Maike sobre a Enquete do Líder.

Durante a conversa, João Gabriel sugeriu que o irmão mirasse em uma participante do Quarto Nordeste para o Paredão. "Você não tem embate nenhum. Se você quisesse arrumar um, mandava uma delas ali", afirmou. João Pedro revelou que já tinha um nome em mente: Vitória Strada. Segundo ele, a atriz não demonstrou lealdade ao grupo na última votação. "É um jogo que eu não gosto. Se é um grupo, tem que defender", justificou.

Apesar da sugestão de indicar Camilla, feita por João Gabriel, o líder descartou essa possibilidade. "Camilla, não, velho. Eu considero ela demais, eu sei do sofrimento dela. Eu vejo verdade nela. Na Vitória, eu já não vejo algumas coisas. A Camilla é sincera. Nem ela e nem Thamiris", afirmou.

Mesmo evitando votar nas irmãs cariocas, João Pedro definiu os participantes que estarão na Mira do Líder nesta semana. Camilla, Thamiris, Vitória Strada, Aline e Diego Hypolito foram os escolhidos.