Taxas de juros futuras ficam estáveis com dólar

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 21, com viés de baixa, em meio ao recuo das taxas de Treasuries e dólar estável, num dia de agenda fraca. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, frisou nesta sexta-feira, 21, a necessidade de aprovação do Orçamento de 2025 para garantir as linhas do Plano Safra. "Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que orçamento ainda não foi aprovado", sublinhou, em entrevista.

Às 9h41 desta sexta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,640%, de 14,650%, e a para janeiro de 2027 cedia para 14,605%, de 14,621% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 14,455%, de 14,460% no ajuste de quinta-feira.