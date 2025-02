Japão: Ueda, do BoJ, promete resposta ao aumento anormal do rendimento dos títulos soberanos

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, prometeu, em discurso nesta sexta-feira, responder aos aumentos anormais nos rendimentos dos títulos soberanos do país, conhecidos como JGBs, já que as expectativas de aperto monetário levaram esses papéis ao valor mais alto dos últimos anos.

"Em casos excepcionais onde as taxas de juros de longo prazo aumentam abruptamente de uma maneira um pouco diferente dos movimentos normais, nós aumentaremos flexivelmente as compras de títulos do governo para promover uma formação estável das taxas de juros no mercado", disse Ueda a uma comissão parlamentar.

O presidente do BoJ reforçou que a autoridade monetária irá observar atentamente o impacto do aumento das taxas de juros na economia. Ueda destacou que a inflação subjacente do país ainda está ligeiramente abaixo de 2% e que o BoJ ajustará o grau de flexibilização monetária caso os preços subjacentes continuem aumentando. Fonte: Dow Jones Newswires.