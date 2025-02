Médico diz que Lula está ótimo e sem sequelas do acidente, após nova bateria de exames

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Luiz Inácio Lula da

Silva (PT), disse que o presidente está "ótimo" e que os resultados de uma nova bateria de exames,

realizada nesta quinta-feira, 20, estão dentro da normalidade. "Ele fez uma checagem completa, com

tomografia e ressonância", disse o médico.

Lula esteve nesta quinta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina. Segundo

Kalil, o presidente costuma fazer o check-up em novembro, mas teve de adiar o procedimento no ano

passado por causa do acidente doméstico que sofreu no mês anterior. No início de dezembro, Lula

passou por uma cirurgia no Sírio-Libanês para drenar uma hemorragia no cérebro, decorrente da batida

na cabeça que sofreu ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada. "Não há nenhuma sequela do

acidente. Está tudo excelente", afirmou Kalil Filho.

O médico informou que o presidente será liberado ainda nesta noite. Um boletim médico deve ser

divulgado logo depois que Lula deixar o hospital.

O petista deu entrada no Sírio-Libanês por volta das 17h20. A demora para a realização dos exames se

deu por conta da quantidade de procedimentos, de acordo com Kalil.

O presidente vai passar a noite em casa, na capital paulista. Na sexta-feira, 21, pela manhã, Lula

embarca para o Rio de Janeiro, onde faz anúncios sobre o setor portuário e participa da festa de 45

anos do PT.