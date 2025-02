'Show do século' com sertanejos será no Allianz Parque, em São Paulo; veja outras cidades

A turnê Histórias: O Show do Século, que reunirá as duplas sertanejas Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Victor e Leo e César Menotti e Fabiano e os cantores Leonardo e Daniel, anunciou os lugares e quais artistas vão se apresentar em cada uma das cinco capitais do País.

Em São Paulo, o show acontece em 23 de agosto, no estádio Allianz Parque. Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Daniel se apresentam na capital paulista. Os ingressos estão em pré-venda no site Guichê Live. A abertura geral de vendas da cidade será na sexta-feira, 21, às 12h.

Brasília

A turnê começa por Brasília, em 10 de maio na Arena BRB, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Assim como em São Paulo, o show na capital do país terá Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Daniel. Os ingressos já estão à venda no site oficial da turnê e custam de R$ 90 (Cadeira Inferior) a R$ 13 mil (lounge para 15 pessoas).

Goiânia

A capital dos sertanejos recebe o show em 9 de agosto no estádio Serra Dourada. Novamente, o show contará com Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Daniel. Os ingressos vão de R$ 110 (cadeiras) a R$ 13 mil (lounge para 12 pessoas) e já estão à venda no site oficial da turnê.

Belo Horizonte

Os mineiros verão um show um pouco diferente na Arena MRV, estádio do Atlético Mineiro. Se apresentam em BH no dia 11 de outubro Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano e Daniel. Os ingressos vão de R$ 110 (cadeiras) a R$ 13,5 mil (mesa para 6 pessoas) e já estão à venda no site oficial da turnê.

Curitiba

Os sertanejos se apresentam na Ligga Arena - CAP, a Arena da Baixada, em 1º de novembro. No show de Curitiba estarão todos os envolvidos na turnê: Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Victor e Leo e César Menotti e Fabiano, Leonardo e Daniel. Os ingressos vão de R$ 110 (cadeira superior) a R$ 600 (área vip) e já estão à venda no site oficial da turnê. Mais caras, as mesas já estão esgotadas.