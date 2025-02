Wellington Dias: Meta do Acredita no Primeiro Passo é chegar a 1 milhão de contratos em 2026

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, fechou, no Rio de Janeiro, parcerias com a Petrobras, Universidade Federal Fluminense e a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) para o Programa Acredita no Primeiro Passo, uma iniciativa que promove a qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo para os cadastrados no Bolsa Família e no Cadastro Único.

De acordo com o ministro, 150 mil contratos já foram fechados pelo programa e a meta é chegar a 1 milhão até 2026. Pela manhã, Dias esteve na Petrobras, onde assinou um acordo para trabalhar a formação e a qualificação de 20 mil trabalhadores de 35 profissões, com a garantia de contrato na Petrobras e empresas ligadas à estatal.

"Hoje nós trabalhamos três importantes parcerias do Acredita no Rio de Janeiro, com a Universidade Fluminense e mais oito municípios na região de atuação da Universidade Fluminense. Junto com a Petrobras, com um conjunto de empresas com as quais ela trabalha, ela vai fazer um investimento significativo nos próximos anos. Com isso, tem um plano de empregabilidade e destas, a meta para 20 mil pessoas", disse o ministro após a assinatura do acordo com a AEB em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

Segundo ele, o programa virou lei em julho de 2024 e, em um curto espaço de tempo, já foi liberado R$ 1,6 bilhão em crédito. O Acredita tem como foco populações menos favorecidas, e oferece formação acadêmica e técnica na área a pessoas com poucos recursos financeiros, com deficiência, afrodescendentes e mulheres.

No caso da AEB, serão desenvolvidas ofertas de cursos e treinamentos para qualificação profissional com foco em comércio exterior, auxílio para criação de novos negócios, orientação sobre acesso ao microcrédito produtivo e intermediação com empresas associadas, além de promover eventos para fortalecer a rede de apoio do programa.