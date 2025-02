Concurso 6663 da Quina sorteia R$ 1,2 milhão

Nesta quinta-feira a Quina promete pagar aos apostadores que acertarem as cinco dezenas do sorteio do concurso 6663 um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta quinta-feira:

21, 35, 44, 52, 62

QUEM LEVOU PRÊMIO ONTEM?

No sorteio desta quarta-feira a Quina acumulou. Vinte e seis apostadores, entretanto, acertaram a quadra e cada um deles faturou R$ 9.584,57. Na faixa do terno, 1.925 apostas levaram para casa R$ 123,28.

QUANTO CUSTA APOSTAR NA QUINA?

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50, com 5 números assinalados no volante com 80 números. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas também é premiado quem acertar quatro, três ou dois números.