Guilherme conversa com Renata sobre Sincerão e Diego Hypolito aconselha: 'Ela é articulosa'

Na tarde de hoje, 20, Guilherme e Renata conversaram na casa do Big Brother Brasil 25. Isso porque o pernambucano apontou a sister no último Sincerão e foi escolhido pelos ex-BBBs Fernanda Bande, Babu Santana e Arthur Aguiar como craque do jogo. A conversa foi tranquila, mas o brother ouviu conselhos do aliado Diego Hypolito.

Os brothers conversaram no Quarto Anos 50 e a bailarina disse: "Realmente naquele dia eu fui pega de surpresa, mas passou". Guilherme respondeu. "Qualquer coisa que eu trouxer para o Sincerão não é sobre a Renata pessoa, mas sobre o jogo", disse, encerrando o assunto de forma amigável.

Depois da conversa, o brother foi contar o que aconteceu a Diego, e ouviu conselhos. "Eu acho a Renata uma pessoa muito articulosa. Ela tem um domínio muito grande de olhar as pessoas de quando ela está num cenário de ameaça. Essa semana, se ela não ganhar uma liderança, um anjo, algo do tipo, ela sabe que pode ser foco da casa. (...) A gente tem que fazer uma trajetória do início até agora. O que e quem são as pessoas que ou priorizaram ou que têm um relacionamento mais próximo de ter para você na sua situação", aconselhou o ex-ginasta.

Durante a conversa, Guilherme reforçou que essa é sua posição nos Sincerões: "Qualquer atitude que eu veja de jogador que eu não tomaria, eu vou falar aqui dentro". A essa altura, Daniele Hypolito, irmã de Diego, também participava da conversa e disse: "Eu achei muito bom esse seu lado de enxergar o jogo não só com os olhares daqui de dentro, mas com a cabeça de quando você estava lá fora", opinou.

Os brothers também cogitaram em quem votariam e Guilherme citou Renata, Maike e Camilla.